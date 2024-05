C’è l’iniziativa ‘Sole amico’

La società Farmacie comunali continua a promuovere iniziative di particolare interesse dal punto di vista di una corretta informazione dell’utenza. Va in questa direzione l’incontro di educazione sui rischi legati all’esposizione solare in programma per lunedì 6 maggio (alle ore 21), al polo culturale ‘Gigli’. ‘Sole amico’ è il titolo dell’iniziativa, che vedrà la partecipazione del dermatologo Gino Mattutini. Una serata per approfondire i rischi di una eccessiva esposizione ai raggi del sole e per promuovere alcune buone pratiche volte a prevenire problemi di salute e godersi la stagione estiva avendo cura della propria pelle. La serata rientra in una campagna di sensibilizzazione della società comunale, per fornire alla collettività alcuni semplici suggerimenti e nozioni di base su determinate tematiche. "Siamo prossimi all’inizio del periodo estivo e alla frequentazione delle spiagge – commenta il presidente delle Farmacie Comunali, Gian Vittorio Galeota – per cui abbiamo ritenuto utile avviare una campagna informativa sulle buone pratiche di prevenzione. Ringrazio il dottor Mattutini che ha prontamente dato la sua disponibilità a partecipare alla serata e saprà fornire preziosi consigli alla cittadinanza". Tra i consigli che saranno elargiti ai presenti, l’applicazione di prodotti solari prima di andare in spiaggia, riparare i minori di 3 anni dall’irraggiamento più intenso e limitare a 45 minuti al giorno, l’esposizione solare.