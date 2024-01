Centinaia di coperte in maglia per dire no alla violenza sulle donne

Un abbraccio di lana, che valga per tutte le donne che hanno subito violenza. Si chiama Viva Vittoria l’opera relazionale condivisa, che sta per arrivare in città: il 10 marzo 2024 migliaia di coperte in maglia copriranno Piazza del Popolo per dire no alla violenza sulle donne e Fermo sarà la prima città delle Marche ad ospitare tale iniziativa. Un evento atteso, a cui stanno lavorando da quasi un anno tante volontarie e tanti volontari, un evento per contrastare la violenza sulle donne, che avrà un’importante ribalta dalla Piazza di Fermo. Le coperte, create con i quadrati 50x50 cm realizzati dalle volontarie e dai volontari e da chiunque voglia dire no alla violenza sulle donne, saranno oggetto di una raccolta fondi: l’intero ricavato sarà devoluto a Bet Ets Onlus, Comunità Sant’Anna | Comunità educativa per minori, On the Road Cooperativa Sociale, Sagrini Onlus, per sostenere, in particolare, progetti volti ad aiutare le donne vittime di violenza a raggiungere un’autonomia economica e a qualificarsi per cercare un lavoro. L’evento nasce dalla collaborazione del Centro Sociale San Marco, con l’associazione di volontariato Viva Vittoria ODV di Brescia, ideatrice e promotrice del progetto nato nel 2015 e approdato in quasi 30 piazze in Italia e all’estero. Ad appoggiare l’edizione di Fermo l’amministrazione comunale, la commissione comunale Pari Opportunità, l’assessorato ai Servizi Sociali ma anche quello della commissione Pari Opportunità Provinciale e Regionale. Nei giorni scorsi una delegazione fermana dell’associazione Viva Vittoria ha donato alla Città ed al Comune, consegnandolo al sindaco Paolo Calcinaro e all’assessore ai Servizi Sociali Mirco Giampieri, un quadro che incornicia un quadrato di coperta realizzato dalle volontarie, quale ricordo di un evento cui Fermo ha aderito con grande coinvolgimento sin dall’inizio. C’è ancora tempo per contribuire al progetto, realizzando ai ferri o all’uncinetto uno o più quadrati in maglia cm 50x50, aggiungendo la propria firma in qualsiasi forma o modo. L’attività può essere svolta singolarmente o attivando gruppi di lavoro e di scambio. Ma si può anche diffondere e far conoscere Viva Vittoria il più possibile o donare lana nuova o usata. Il punto di raccolta di Viva Vittoria è il centro sociale San Marco.