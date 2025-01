Ci saranno 28 aziende marchigiane a Expo Riva Schuh & Gardabags

Le Marche si confermano protagoniste nel panorama mondiale della moda calzaturiera: sono ben 28 le aziende che prenderanno parte all’edizione 102 di Expo Riva Schuh & Gardabags, la più importante fiera internazionale dedicata al settore calzature, pelletteria e accessori, organizzata da Riva del Garda Fierecongressi, in programma al Quartiere Fieristico di Riva del Garda dall’11 al 14 gennaio. Un evento che richiama oltre 1000 espositori, tra aziende e brand, 8.358 punti vendita, rappresentati dai buyers (70% titolari o head buyer) invitati dalla fiera, e vede la presenza di più di 100 Paesi. 50mila i metri quadri della sede espositiva e 3 gli hotel coinvolti, che accoglieranno anche i rappresentanti nazionali e internazionali delle più importanti associazioni di categoria e istituzioni del settore da Italia, Spagna, Portogallo, Brasile, ma anche India, Turchia, Pakistan e Bangladesh.

Non manca la consapevolezza delle difficoltà che continuano a caratterizzare il mercato internazionale delle calzature, degli accessori e della moda in generale, così come molti altri settori, dovute all’aumento dei costi delle materie prime, alla debolezza della domanda a livello globale e all’elevata competizione nei mercati domestici. Uno scenario complesso in cui le imprese marchigiane dimostrano capacità di resilienza e innovazione, puntando su qualità, design e know-how artigianale. L’analisi della Banca d’Italia evidenzia che "le vendite sono diminuite in tutti i principali comparti della manifattura regionale e, in particolare, nel calzaturiero. Il calo ha interessato le imprese senza particolari differenze tra le classi dimensionali ed è stato più diffuso tra quelle maggiormente orientate ai mercati esteri, in connessione con la dinamica negativa registrata dalle esportazioni. La fase ciclica debole e il quadro incerto hanno inciso negativamente sugli investimenti".

Nonostante ciò, non manca la fiducia nel futuro e la determinazione, qualità che da sempre contraddistinguono il distretto calzaturiero. "Quella che stiamo vivendo è la stagione più complessa di 35 anni di attività - ha dichiarato Marcello Marcaccio dell’azienda Comart -, Expo Riva Schuh & Gardabags rappresenta un appuntamento cruciale perché ci permetterà di comprendere le prospettive e le opportunità per i prossimi mesi. A Riva del Garda attendiamo i clienti che abbiamo invitato, con particolare attenzione a quelli provenienti dal Nord Europa, soprattutto Belgio, Olanda, Germania e Scandinavia. Ci auguriamo di concludere accordi anche con i buyer degli Stati Uniti. Continuiamo a nutrire la speranza in una ripresa del mercato russo e, soprattutto, auspichiamo un ritorno alla pace".

Vittorio Bellagamba