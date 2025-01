Ciarpella: cresono i parcheggi in città

Parla di una ampia disponibilità di parcheggi presente e futura, in varie zone della città, il sindaco Massimiliano Ciarpella ritenendo che questo è uno dei punti di forza della città costiera. Ai parcheggi esistenti, se ne aggiungeranno altri all’ex Serafini (terminati i lavori in corso e finanziati col Pnrr), per 2mila mq nella parte più a nord "quando non utilizzati per eventi. Ci saranno altre due aree, una da duemila metri qadrati tra i due stabilimenti balneari (prospicienti l’ex Serafini, ndr) e una da 700 mq poco più a sud, coperta da una tettoia con impianto fotovoltaico. Di fronte, i 3mila mq già utilizzati in estate, saranno confermati e sistemati come area attrezzata". Nella zona sud, "stiamo lavorando per ricavare altri 35 posti auto nel triangolo all’inizio di via Faleria". Al centro, "terminati i lavori, sempre finanziati con il Pnrr, nell’area di Villa Murri, avremo 20 posti in più sul lato nord della strada che sale verso la Corva. Tutto questo va di pari passo al Pums, Piano urbano per la mobilità sostenibile, che sarà pronto entro l’anno e che sarà uno strumento importante per migliorare la viabilità e i percorsi in tutti i quartieri, insieme ad un incremento delle aree di sosta".