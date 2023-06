Ciclismo protagonista nel weekend

Sarà un fine settimana molto speciale per quanto riguarda il ciclismo. Purtroppo è stata rinviata la cronoscalata Sarnano – Sassotetto, organizzata dalla S.C. Calzaturieri Montegranaro – Marini Silvano, in programma oggi per le previsioni meteo avverse. Sempre oggi con partenza alle 16, a Rapagnano ci sarà la gara per Giovanissimi, GP San Giovanni Battista, memorial Silvio Benignetti e Orazio Bracalente organizzata dal CAS Rapagnanese. Si gareggerà sulla pista del campo San Tiburzio con i G1,G2 e G3 impegnati nelle prove di abilità e con i G4,G5 e G6, nella corsa a punti. Domani a Montegranaro, organizzata dal ASD Team Ciclistico Michele Gismondi, andrà in scena la gara nazionale riservata ai Dilettanti Elitè e Under 23, Memorial Silvano Torresi, Giuseppe Temperini e Michele Gismondi. Si pedalerà sulla distanza di 134,6 km con partenza e arrivo al Bar Boncore. La partenza fissata alle 13.45