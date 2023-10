Ciclista travolto da un’auto sulla statale

Falerone (Fermo), 1 ottobre 2023 - Questa mattina intorno alle 11 un ciclista della media Valtenna, mentre percorreva la strada Statale 239 in direzione della montagna, circa all’altezza della banca Bcc Picena a Piane di Falerone, è stato travolto da una utilitaria che viaggia nella stessa direzione.

Sono in corso accertamenti sulla dinamica dell’impatto, ma l’uomo un 60enne della zona è stato scaraventato violentemente in mezzo alla carreggiata. Il traffico si è bloccato immediatamente ed è stato lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i volontari della Misericordia di Montegiorgio, i carabinieri di Montegiorgio, la polizia locale e i vigili del fuoco. I medici a causa di un sospetto trauma cranico hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza atterrata poco dopo in un campo adiacente alla strada. L’uomo cosciente al momento dell’imbarco è stato trasferito al pronto soccorso del Torrette di Ancona.