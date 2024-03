Civitanavi, c’è l’Opa di Honeywell. Operazione da 200 milioni di euro

di Vittorio Bellagamba

PEDASO (Fermo)

Il colosso americano Honeywell, quotato al Nasdaq a Wall Street, fa shopping nelle Marche e per la precisione a Pedaso, in provincia di Fermo lanciando un’Opa (offerta pubblica di acquisto) nei confronti della Civitanavi System quotata nel listino Euronext di Borsa Italiana, per rafforzare l’offerta di applicazioni di volo autonomo nel settore aerospaziale ed espandere la sua presenza in Europa. Honeywell è una società operativa integrata che fornisce soluzioni e innovazioni attuabili attraverso i segmenti di business tecnologie aerospaziali, automazione industriale, automazione degli edifici e soluzioni per l’energia e la sostenibilità. Honeywell, quindi, avvierà un’Opa volontaria per acquisire tutte le azioni componenti il capitale di Civitanavi per un prezzo di acquisto di 6,30 euro per azione (un valore del patrimonio netto di circa 200 milioni di euro alla chiusura). L’acquisizione rafforzerà ulteriormente le capacità di Honeywell di aiutare i suoi clienti a creare dispositivi di applicazioni di volo autonomo negli aerei e in altri veicoli. L’impresa ha già ottenuto l’impegno dell’azionista di controllo di Civitanavi, che possiede circa il 66% di Civitanavi, a portare le proprie azioni in adesione all’offerta pubblica di acquisto. La transazione non è soggetta ad alcuna condizione di finanziamento e si prevede che si concluda nel terzo trimestre del 2024.

Civitanavi è un leader nella tecnologia di navigazione e riferimenti di tempo assoluto per i settori aerospaziale, della difesa e industriale. Sia Civitanavi che Honeywell hanno una storia di successo nello sviluppo di soluzioni innovative di navigazione inerziale, in grado di tracciare la posizione e l’orientamento di un veicolo utilizzando accelerometri, sensori e giroscopi. L’offerta di Civitanavi di sistemi di navigazione inerziale, geo-riferimento e stabilizzazione, completerà le tecnologie dell’attuale business di navigazione e sensori di Honeywell. Civitanavi è specializzata nella tecnologia dei giroscopi a fibre ottiche ad alte prestazioni che Honeywell non offriva in precedenza nel suo portafoglio di soluzioni di navigazione.