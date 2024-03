Civitanavi System è in crescita. Pizzarulli: "Traguardi raggiunti"

Civitanavi System SpA di Pedaso archivia un 2023 con un utile netto pari a 8 milioni di euro, +1,9% rispetto ai 7,9 milioni di euro al 31 dicembre 2022 e con ricavi total pari a 46 milioni di Euro, +33,7% rispetto al precedente anno. Il Consiglio di Amministrazione di Civitanavi Systems S.p.A. quotata all’Euronext di Milano, società attiva nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziale ha approvato il Progetto di Bilancio. Andrea Pizzarulli, Amministratore Delegato di Civitanavi Systems, ha commentato, "Il 2023 è stato per Civitanavi un anno di grande crescita da tutti i punti di vista. Abbiamo raggiunto e superato i traguardi che ci eravamo posti con la quotazione in Borsa posizionandoci nella fascia alta della guidance. Tali risultati assumono ancor più importanza se consideriamo lo scenario macroeconomico globale e il persistere di uno stato di incertezza economica. I nostri partner hanno continuato a fidarsi di Civitanavi e ci hanno permesso di ampliare la nostra base clienti e la gamma prodotti sempre più sofisticata, per continuare a ottenere risultati in un contesto di mercato in continua evoluzione anche grazie alle nuove frontiere del settore aerospaziale e industriale". Analizzando l’evoluzione del modello di business Pizzarulli ha aggiunto: "La nostra performance finanziaria nel 2023 riflette la forza del nostro modello di business e gli effetti di una solida strategia commerciale e di crescita che nel corso dell’esercizio ha visto l’apertura di due importanti sedi, a Torino e Filton, nella contea di Bristol, nel Regno Unito. La prima ci ha permesso di rafforzare la presenza a livello nazionale e migliorare l’offerta dei sistemi di navigazione satellitare, mentre Filton rappresenta un’importante pietra miliare nella strategia di crescita internazionale e in particolare nel mercato dei sistemi di posizione, navigazione e temporizzazione assicurati (A-PNT) per i clienti civili e della difesa. Sono orgoglioso di guidare un Gruppo in forte espansione perché i risultati sono sostenuti dall’impegno e dal talento del team di Civitanavi Systems, che lavora quotidianamente all’innovazione e al miglioramento continuo per offrire ai nostri clienti e partner soluzioni sempre un passo avanti. Grazie al gioco di squadra abbiamo potuto implementare la nostra strategia espandendo la nostra attività, rafforzando il nostro posizionamento e accelerando la performance finanziaria a lungo termine. Guardiamo con fiducia al 2024 e alla possibilità di fornire ulteriore valore a tutti gli stakeholder e portando avanti l’ambiziosa strategia di Civitanavi Systems".

Vittorio Bellagamba