‘Code and Business’. Il nuovo corso dell’Ite Mattei

E’ stato presentato domenica in occasione dell’Open day, il nuovo corso formativo dell’Ite ‘Mattei’ di Amandola, un percorso quattro anni denominato ‘Code and Business’. Il corso che prenderà il via dall’anno scolastico 2025-2026 assecondando le nuove disposizioni del Ministero dell’Istruzione, vuole essere un programma mirato alla creazione di una formazione più in linea con le nuove esigenze professionali del mondo del lavoro. A presentare il programma la dirigente scolastica Rita Di Persio, insieme allo staff dei docenti dell’Ite ‘Mattei’, risultato nell’ultimo anno il migliore tra gli Istituti delle Marche per risultati universitari e tasso di occupazione dei propri studenti secondo la classifica di Eduscopio.

Il percorso formativo di ‘Code and Business’, durerà quattro anni ed è pensato per offrire agli studenti competenze all’avanguardia nel campo della programmazione informatica e della gestione aziendale, e si inserisce all’interno dell’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. Al termine dei 4 anni gli alunni saranno regolarmente diplomati e potranno accedere a tre opzioni: approcciare direttamente il mondo del lavoro; proseguire gli studi con Its (Istituti tecnologici superiori), attualmente nel Fermano sono attivi a Fermo e Porto Sant’Elpidio per attingere ad una formazione altamente specializzante di secondo livello; oppure proseguire gli studi all’Università.

Due curiosità: il nuovo corso non pregiudica il fatto che l’alunno possa scegliere in un secondo momento un percorso di studi tradizionali; oppure una volta terminato il corso Its può convertire i crediti per l’accesso all’Università, lasciato aperte tutte le opzioni. Due gli obiettivi che si prefigge ‘Code and Business’: ridurre il tempo di formazione e creare figure qualificate già spendibili per un più facile accesso sul mercato del lavoro.