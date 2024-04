Con Ravenna primo round della semifinale playoff

A Grottazzolina è il giorno tanto atteso, questa sera gara uno della semifinale play-off con la Yuasa Battery che ospita la Consar Ravenna, gara due in programma domenica prossima in terra romagnola. Ma questa sera c’è una battaglia sportiva da giocare in un Pala Grotta caldissimo. Prevendita andata alla grande e restano pochi biglietti per andare al sold-out perché un intero territorio è in fermento. Grande avversario in campo la Consar Ravenna di coach Bonitta che ha appena superato Pordenone in tre gare. Squadra che oltretutto si è rafforzata in corso d’opera con Benavidez e la banda greca Raptis. Con loro giovani di grandi talento con la diagonale composta dal figlio d’arte Bovolenta e la coppia di palleggiatori Mancini-Russo: tutti e tre 2004. Insieme a loro il talento cristallino di Orioli, banda dal futuro assicurato, con l’ex di turno Bartolucci a fare coppia al centro con l’espertissimo Mengozzi; la seconda linea invece è terra per l’esperto Goi che potrebbe tranquillamente ambire alla Superlega. In stagione due gli incroci già vissuti, entrambi che hanno sorriso a Grotta. All’andata a Grottazzolina successo per 3-1 (nel giorno dell’infortunio a Marchiani), al ritorno successo arrivato i8nvece al tie-break. Ravenna intanto ha consolidato l’organico e i play-off racconta sempre una storia a sé per la quale fare pronostici è veramente molto complesso. Presentarsi alla fase decisiva della stagione dopo aver conquistato la stagione regolare non era mai accaduto nella lunghissima storia di Grotta ma nessuno dei ragazzi di coach Ortenzi intende cullarsi sugli allori perché proprio ora arriva la fase decisiva della stagione. In campo ci saranno soprattutto due squadre storiche per la categoria. Grotta con le sue 17 stagioni di Serie A è una delle veterane di questo campionato ma Ravenna è un’autentica istituzione del volley nazionale con ben 58 partecipazioni ai campionati di Serie A dal 1945, la stragrande maggioranza dei quali vissuti in A1. Insomma tanta storia e nobiltà pallavolistica in campo perché ora si farà sul serio. A partire dalle 20,30 di stasera, botteghino che sarà aperto fin dalle ore 18 ma un intero territorio questo messaggio lo ha ben chiaro.