Continua l’appello dei tifosi. Eleuteri dovrebbe rientrare

A Fermo la febbre gialloblù è partita e non la blocca nessuno. "14-04, Tutta Fermo allo stadio": nella notte di martedì è comparso questo striscione davanti al Bruno Recchioni in vista della partita contro la Lucchese. Fischio d’inizio in programma alle ore 14. Le due vittorie consecutive hanno dato una fiammata all’entusiasmo di tutto l’ambiente. Per la prima volta, la Fermana può passare almeno una settimana intera lontana dall’ultimo posto. ora l’Olbia è a -3 dai gialloblù, e a differenza loro non hanno dato segnali di vita. La squadra di Mosconi però a oggi sarebbe ancora retrocessa a causa del distacco con il quintultimo posto, oggi occupato dalla Recanatese con 37 punti (la Fermana ne ha 28, ndr). Per far si che i playout vengano disputati, lo scarto di punti tra la sedicesima e la penultima dovrà essere di 8 punti o inferiore. Nella prossima giornata, i leopardiani affronteranno il Cesena, ormai certo della promozione in Serie B. Mentre le altre due dirette concorrenti per la salvezza, Ancona e Vis Pesaro, se la vedranno entrambe in casa rispettivamente contro Sestri Levante e Perugia. L’impresa dei gialloblù è solo all’inizio, ma tutto l’ambiente ci crede. Intanto sul campo mister Andrea Mosconi vuole far rimanere i suoi ragazzi con i piedi per terra.

Facile montarsi la testa dopo due vittorie consecutive, specialmente quando non capita così spesso come in questa stagione. Il gruppo è sano e lo segue, sa che non hanno ancora fatto niente, come ha detto l’allenatore dopo la vittoria contro la Torres. Prosegue la preparazione sul campo per la gara contro i toscani, che arriveranno a Fermo con un giorno in meno di riposo dopo aver giocato il posticipo di lunedì sera. Finalmente tra i convocati dovrebbe tornare Alessandro Eleuteri. Le sensazioni portavano a pensare che potesse tornare a disposizione già per la scorsa gara, ma in casa gialloblù non si vuole forzare il rientro. L’esterno, out da oltre un mese per un brutto stiramento, è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo all’inizio di questa settimana. Il suo recupero potrebbe essere importantissimo per questo rush finale di campionato: l’ex Vis Pesaro si era infortunato nel momento migliore della sua stagione. Rimanendo in tema esterni infortunati, prosegue a lavorare a parte Luca Petrungaro, uno dei migliori acquisti arrivati dal mercato di gennaio. Il classe 2000 aveva saltato la gara contro la Torres per un problema muscolare dell’ultimo secondo, tant’è che risultava tra i convocati e si è seduto in panchina a Sassari, senza però mai entrare. Le premesse non sono delle migliori in vista della Lucchese, ma le sue condizioni verranno valutate fino a domenica per capir se potrà farcela. La sua sarebbe una perdita importante dopo che era finalmente riuscito a sbloccarsi con due gol e un assist nelle ultime quattro partite.

Filippo Rocchi