Corradini dall’Itet al Classico: "Grazie per l’impegno"

Ha concluso il suo percorso all’Itet Giosuè Carducci Galileo Galilei, dopo nove intensi anni di servizio, la dirigente scolastica Cristina Corradini. La preside nei giorni scorsi ha salutato la sua comunità scolastica prima di congedarsi per trasferirsi al liceo classico Annibal Caro.

Tanti i pensieri di gratitudine e di amicizia che le sono arrivati, non solo da colleghi e amici, ma anche l’associazione degli ex allievi dell’Itet Carducci Galilei ha voluto rendere omaggio alla dirigente, dopo anni alla guida dell’Istituto di Viale Trento: "Grazie Cristina per la passione e l’impegno di questi anni e auguri di cuore per questo nuovo capitolo", si legge nella targa che le è stata consegnata proprio dagli ex allievi.

"L’associazione ha conosciuto sotto la sua dirigenza scolastica una ripresa delle attività, dicono dal direttivo del sodalizio, e ci sembrava giusto salutarla. Ora – spiegano ancora gli ex allievi – auspichiamo che la nuova dirigenza sappia proseguire e anzi implementare la collaborazione con gli ex allievi il cui obiettivo è contribuire a migliorare le possibilità di inserimento degli studenti nel mondo del lavoro o in quello universitario, forti delle esperienze e delle relazioni maturate da molti ex diplomati che sono oggi affermati professionisti, imprenditori, professori".

Insomma, un valore aggiunto "che mettiamo a disposizione dell’Istituto – si legge ancora nella nota –. Sarà fondamentale il supporto della nuova dirigente cui offriamo la nostra collaborazione con grande spirito di servizio, sempre con l’obiettivo di mantenere alto il nome dell’Itet Carducci Galilei di Fermo".