Crisi Fermana, Casucci:: "Lavorare a testa bassa"

La consapevolezza di essere in un momento difficile ma anche la voglia di guardare alla gara di domenica con la ferma intenzione di invertire la rotta e tornare a sorridere. E’ stato molto chiaro e preciso l’esterno sinistro Christian Casucci, intervenuto come ospite a Lunediretta, trasmissione di Tv Centro Marche interamente dedicata al Girone F di Serie D. Lo ha fatto partendo dal match di domenica scorsa con il Fossombrone. "Una vittoria sicuramente meritata quella del Fossombrone – ha sottolineato il difensore siciliano – ma noi l’abbiamo condizionata con degli errori. Il nostro atteggiamento doveva essere migliore ma dobbiamo subito girare pagina e metterci a disposizione, ascoltare ciò che mister Bolzan ci dice e rifarci subito da domenica prossima. Posso parlare in particolare del mio errore che ha causato il rigore: sono situazioni che possono succedere in campo e possono condizionare la gara. Potevamo avere un atteggiamento diverso perchè questo ti condiziona la partita, ma dobbiamo metterci subito a lavorare, guardando avanti". Certo, salta agli occhi anche il momento no, legato ai tanti infortuni e soprattutto le assenze di due elementi chiave e di riferimento come sono Bianchimano e Karkalis, nello scacchiere tattico canarino. "Dal punto di vista infortuni siamo stati un po’ sfortunati, incontrando in questa fase squadre forti e in fiducia come Fossombrone e Teramo. Certo manca il peso di giocatori abituati ad altre categorie come Bianchimano e Karkalis. Non è un alibi perché lavoriamo tutta la settimana di squadra, sappiamo cosa dobbiamo fare e non ci sta certamente riuscendo. Ma l’unico rimedio è lavorare a testa bassa, pedalare duramente ed essere con la testa già a domenica". Si è anche sentito il pubblico invitare la squadra a mettere in campo gli attributi. "Giusto che i tifosi dicano quelle cose perché i risultati sono questi. Dispiace per loro che non arrivino i risultati ma bisogna lavorare e sempre più duro per far arrivare i successi e far gioire i nostri tifosi al più presto". Intento è iniziata la prevendita per il match con il Sora, come sempre su vivaticket ma anche a Casa Fermana aperta oggi e domani dalle 15 alle 19, domenica invece dalle ore 11 fino a fine primo tempo.

Roberto Cruciani