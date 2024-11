Cubito: "Yuasa Battery, io sono ottimista"

Una delle note liete e piacevoli di sabato a Perugia è stato l’esordio in Superlega di Marco Cubito, con tanto di punto messo a referto. Una prima volta assoluta per il 32enne siciliano di Taormina, ormai marchigiano acquisito. Per lui a Grottazzolina è ormai la sesta stagione, la quinta consecutiva, in un ambiente che considera anche come casa. Tornando con lui a quei momenti a Perugia è molto emozionante. "E’ stata una grande sensazione – sottolinea - ma che è arrivata a 32 anni, tanti ci sono arrivati ben prima di me (sorride, ndr). E’ stata comunque una grandissima emozione arrivare ad un obiettivo che sognavi da piccolo come tutti quelli che amano la pallavolo come me". Un percorso partito dalla Sicilia ma poi sviscerato tra Basilicata e Umbria, con lke Mrache probabilmente quale tappa finale. "A Grottazzolina sono arrivato dopo cinque stagioni a Lagonegro e una a Spoleto ma l’anno dopo, per restare in A2, sono andato a Castellana Grotte. Sono tornato in A3 a Grottazzolina e ho conosciuto anche la mia attuale ragazza Serena. Una scelta personale ma legata ad un progetto di crescita della società che aveva pianificato un bel percorso. Mi trovo benissimo ormai sono diventato quasi più marchigiano che siciliano, qui si vive benissimo". E da allora tanta cqua sotto i ponti è passata, fino alla massima serie. "Allora pensare alla Superlega era forse impossibile ma la società è stata sempre ambiziosa e anche in A3 avevamo roster di altissimo livello, direi senza dubbio di categoria superiore. Anche qui abbiamo fatto bene e lo scorso anno è stato alzato ulteriormente il livello, centrando l’obiettivo Superlega al primo colpo". Tornando all’attualità, sabato c’è Cisterna in casa alle 20,30 al PalaSavelli (biglietti su vivaticket), gara senza dubbio importantissima. "Personalmente sono ottimista. Sfido qualunque squadra di Superlega a togliere due pilastri dai titolari, come abbiamo dovuto fare noi con Fedrizzi e Petkovic. Sarebbe stato complicatissimo per tutti. Le ultime gare affrontate sono state quasi di avvicinamento, ora vediamo come finisce questa settimana, ma sono assolutamente convinto che sabato possiamo fare molto bene. Loro sono assolutamente un’ottima squadra, molto forte, li abbiamo affrontati anche in pre season e sono convinto che forse meriterebbero anche un’altra classifica. Noi è evidente che in casa riusciamo a fare gare importanti anche contro le big, considerando anche il calore e la passione degli Ska e di tutto il Palas. Servirà una grande atmosfera per andare a fare risultato".