Cycling Festival, tre giorni sui pedali

Torna in città l’Internazionale Cycling Festival con cronometro multicategoria, gare donne open, e juniores uomini su strada. Si riprende la sua collocazione nel mese di maggio, ed è stato fissato nei tre giorni, dal 10 al 12, il trittico Internazionale Cycling Festival che sta acquistando maggiore importanza e notorietà non solo in campo nazionale, ma anche all’estero. In città sono attesi atleti da Ucraina, Messico, Giappone, Ruanda e Australia, ma è prevista anche la partecipazione di alcune tra le migliori realtà ciclistiche italiane per giocare un ruolo da protagonisti in questo format di eventi dedicati alle due ruote. Merito della realizzazione di questo evento è legato aell’impegno sempre costante al servizio dello sport e alla passione per il ciclismo da parte della Gio.Ca Communication (GC Tutti Campioni) di Vincenzo Santoni che, anche quest’anno, non trascura di lasciare spazio e memoria al ricordo del compianto Mauro De Angelis, amministratore delegato della Ecoelpidiense, imprenditore in possesso di una spiccata sensibilità per l’ambiente oltre ad essere un grande appassionato del territorio fermano per il quale ha sempre nutrito un profondo amore, e anche come sponsor è sempre stato in prima linea negli eventi ciclistici promossi a Porto Sant’Elpidio. Il trittico inizia venerdì 10 maggio, con le gare a cronometro individuale multicategoria (ovvero esordienti, allievi, juniores, under 23 e amatori) sul lungomare cittadino che, per l’occasione, sarà completamente chiuso al traffico. Sabato 11 maggio, invece, verrà riproposta la gara donne open (cinque giri di un circuito di 20 chilometri) che lascerà spazio, sul medesimo tracciato, agli juniores uomini nella mattinata di domenica 12 maggio (con un percorso di sei giri per circa 25 chilometri). L’;intero clichè dell’Internazionale Cycling Festival verrà svelato nella ormai tradizionale presentazione che avrà luogo il 7 maggio (ore 19, presso il ristorante Perla sul Mare) che diventa anche una sorta di gran galà del ciclismo e dei suoi protagonisti e dei numerosi partner che sostengono la tre giorni dedicata al ciclismo, tra i quali Hair Services, Calzaturificio Giada, Linea Oro, Didacus, Banca Credito Cooperativo Ripatransone e Fermano, EcoElpidiense, GiorgioMare, Perla sul Mare, E-Bike Store-Tutti Campioni, New System, Lattoneria Marchigiana, DR Evo, Moretti, Silkar, Sorbatti, Repo, Idraulica Crescenzi e Brasili Installazioni Elettriche.