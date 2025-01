Dehors, arriva la proroga fino a dicembre 2025

Arriva dal Governo Meloni la proroga fino al 31 dicembre 2025 per l’utilizzo temporaneo di suolo pubblico da parte delle imprese di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, tramite l’installazione di dehors. Le nuove regole riguardano esclusivamente le imprese di pubblico esercizio (art. 5 della L. n. 287/1991), come bar e ristoranti, che esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande. Confcommercio Marche Centrali e Fipe – Federazione Italiana Pubblici Esercizi Confcommercio esprimono grande soddisfazione per il risultato raggiunto e continueranno ad impegnarsi per far valere le ragioni delle imprese, seguendo il filo conduttore del bilanciamento degli interessi pubblici e il legittimo interesse privato, cercando di evitare che le nuove regole comunali possano imporre alle aziende di ristorazione, adattamenti repentini di strutture neo realizzate e non ancora ammortizzate, piuttosto che prevedere un congruo tempo di adeguamento che consenta di rientrare delle spese effettuate per la realizzazione degli attuali dehor.