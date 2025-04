Derby Fermana-Samb: sfida attesa ma stadio semivuoto per divieti e classifica

Inizia una settimana strana, quasi paradossale, quella che avvicina la Fermana al derby di domenica prossima con la Samb. Un derby da sempre atteso che, fatta eccezione per il Covid, ha sempre regalato un colpo d’occhio meraviglioso al Bruno Recchioni. Sfide intense e caldissime, spesso molto importanti in C anche per la classifica. Senza andare a ricordare l’impresa canarina al Riviera delle Palme con il lob dalla distanza di Neglia entrato nelle immagine iconiche della storia gialloblù. Era il 3 febbraio 2020, un anno esatto dopo ma stavolta in un Bruno Recchioni maledettamente vuoto causa Covid, è sempre un rigore di Neglia a far battere i cuori rossoblù per un successo che da sostanza ad una salvezza che si concretizzerà a tre giornate dalla fine.

La sensazione è che purtroppo, si andrà verso uno stadio semivuoto per diversi e concomitanti motivi. In primis il divieto di trasferta che Osservatorio e Prefettura hanno deciso per i tifosi della Samb nella circostanza. Dall’altro lato la scelta dei tifosi della Fermana, ormai da qualche gara, di rimanere fuori dallo stadio nei match casalinghi. Non ultima, purtroppo, una situazione di classifica compromessa per la Fermana che proprio domenica potrebbe avere l’ufficialità del ritorno in Eccellenza dopo esattamente dodici anni. Scenari decisamente cupi per una gara che, all’uscita del calendario, in molti aspettavano ma soprattutto immaginavano differente.

Sarà anche complicato preparare questa gara proprio sul campo. Savini è stato molto chiaro in sala stampa nel posta gara con la Civitanovese: "Onoriamo il campionato fino al termine, chi non se la sente resta a casa". Fa onore al tecnico e alla sua professionalità ma è chiaro che trovare qualcosa per cui ancora lottare è complicato. Lo sarà ancora di più considerando che non ci saranno De Silvestro e Bianchimano. Per il primo il problema muscolare avuto nei minuti finali con l’Avezzano sembra tagliarlo fuori anche dalla sfida con i rossoblù mentre per Bianchimano arriverà lo stop del giudice sportivo.

Roberto Cruciani