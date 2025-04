Derby Fermana-Samb: una sfida storica senza valore di classifica

Lo abbiamo già detto, domenica sarà una gara particolare tra Fermana e Samb, la prima dopo tantissimo tempo che non avrà alcun valore per la classifica e probabilmente disputata in un Recchioni quasi deserto. Almeno queste sono le indicazioni della vigilia, tra divieti e proteste su entrambi i fronti. Ma resta pur sempre un derby che negli ultimi anni è stato sempre vissuto tra i professionisti. Un derby che va in scena per la 35esima volta in campionato nella storia e che per la prima volta si è visto addirittura nel lontano 1932, riproposto fino al 1952 prima di una lunga pausa fino al 2002 quando è tornato protagonista con costanza.

Nei 34 incroci ufficiali post 1932 sono ben 19 sono state le vittorie della Samb, 8 i successi dei canarini (di cui uno a tavolino) e 7 i pareggi. Dal 2015 si è ricreato maggiore equilibrio dopo una prima parte degli anni 2000 appannaggio della squadra rossoblù. Infatti negli ultimi 11 confronti, i canarini hanno vinto 3 volte, 4 i pareggi e 4 le sconfitte con l’ultimo successo al Recchioni che risale al 3 febbraio 2021, decciso dal rigore di Samuele Neglia. Un anno esatto prima la Fermana espugnava il Bruno Recchioni sempre con Neglia che segnò da centrocampo. L’ultimo pari a Fermo risale alla stagione 2019 e fini 1-1 mentre l’ultima vittoria corsara della Samb è del maggio 2019 per 3-1 contro una Fermana salva e stanca per le fatiche dell’intera stagione.

Tornando solo a qualche mese fa il ricordo è il netto 3-0 subito dai canarini al Riviera delle Palme, come ricordano i numeri dello "storico" gialloblù Marco Rossetti. Certo l’accezione stagionale di questa sfida assume un connotato assolutamente diverso dal solito ma pur sempre di un match molto sentito si tratta. Fermana che continua la sua tappa di avvicinamento a questa ultima gara interna, contando anche le difficoltà ad esempio di definire un attacco che sarà privo dei 9 gol stagionali di Bianchimano fermato dal giudice sportivo e con De Silvestro che ha già saltato le precedenti due gare per un problema muscolare. Insomma piove anche sul bagnato.