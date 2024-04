Diego Trivellini e la sua fisarmonica

L’orchestra è nella sua fisarmonica. Il musicista emergente Diego Trivellini sarà protagonista del concerto che si terrà alle ore 21,15 di domani sera nel teatro comunale (ore 21,15). La serata, denominata "101 strumenti musicali in una fisarmonica" vedrà il racconto di aneddoti e l’originale performance dell’artista che ha curato i testi e la regia. Lo show vede anche la collaborazione nella stesura degli scritti di Ruben Jc Cittadini, Sergio Domesi e Tonino Alessandrini. Nel 1998 ha progettato un modello di fisarmonica elettronica a tutt’oggi avveniristico e unico, realizzato da una ditta di Castelfidardo. Grazie a tale strumento riesce a proporre al pubblico il repertorio sinfonico-operistico con sonorità ispirate alla reale orchestra sinfonica; è anche appassionato esecutore delle più celebri colonne sonore. L’ingresso alla serata sarà ad offerta libera: il ricavato andrà a sostenere l’attività della Croce Azzurra. L’assessore alla cultura Carlotta Lanciotti rimarca la particolarità dello spettacolo di sabato "per il quale intendiamo ringraziare l’assessore regionale alla Cultura Chiara Biondi e l’Amat per la disponibilità a sostenerlo".