Discoteche in fiamme. Nel mirino un’altra sala. A fuoco il John Lennon: "Era un posto speciale"

Distrutta dalle fiamme la sala John Lennon di Grottazzolina, un locale storico della comunità grottese e della media Valtenna, ingenti i danni provocati alla struttura. A dare l’allarme ieri mattina intorno alle 8,45 gli agenti della polizia municipale, vedendo del fumo e delle fiamme sollevarsi dal tetto dell’edificio. Sul posto sono giunte in pochi minuti quattro squadre dei vigili del fuoco di Fermo. I vigili hanno lavorato con rapidità e attenzione, intorno alle 10.30 le fiamme erano state domate, ma una squadra è rimasta sul posto per monitorare la situazione fino al pomeriggio, per consentire anche di svolgere ulteriori indagini sulle cause che hanno portato all’incendio. Il locale era stato ristrutturato dall’Amministrazione circa un mese fa, e rappresentava una sala polivalente utilizzata per varie iniziative. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti le fiamme sarebbero scaturire dall’angolo adibito alla funzione di bar, in poco tempo il fuoco ha iniziato ad allargarsi distruggendo quasi completamente la sala che ha riportato ingenti danni da fumo e da calore, anche se non è stata minata la stabilità strutturale dell’edificio.

Le indagini da parte degli agenti stanno proseguendo per capire cosa possa essere accaduto, l’ipotesi più plausibile è quella di un corto circuito, ma non si esclude la possibilità che si tratti di un incendio di origine dolosa. "E’ sicuramente un brutto colpo per tutta la nostra comunità – commenta il sindaco Alberto Antognozzi –. La sala ’John Lennon’ oltre ad avere un posto speciale nella memoria dei cittadini svolgeva una funzione molto preziosa, in mancanza del Teatro Novelli: ospitava incontri culturali e spettacoli, iniziative di formazione, oltre alle attività di diverse associazioni del paese. I danni da fumo e da calore sono ingenti, fortunatamente la stabilità strutturale non è stata intaccata. Adesso è ancora prematuro fare ipotesi, dobbiamo capire ancora l’entità del danno. Sicuramente ci impegneremo affinché la sala John Lennon posso tornare disponibile il prima possibile". L’incendio a Grottazzolina inevitabilmente sposta l’attenzione su un fatto molto simile che è avvenuto nella notte fra domenica notte e lunedì mattina, quando è andato in fiamme il noto locale da ballo ‘Gilda’ di Porto Sant’Elpidio. Alessio Carassai