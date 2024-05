Distretto del Cappello, quale futuro?

Nella sala del Consiglio Comunale si è svolto ieri un workshop promosso dalla sezione Cappelli di Confindustria Fermo. I saluti introduttivi sono stati del sindaco Mauro Ferracuti. Nel corso del suo intervento Fabrizio Luciani, presidente di Confindustria Fermo, ha detto: "In questo periodo caratterizzato da una situazione congiunturale dai toni incerti è necessario supportare un settore come quello del cappello che deve essere considerato al pari di altri accessori moda. A questo settore devono essere indirizzati specifici percorsi formativi". Rettore Fabio Pollice Università del Salento ha detto: "Nei primi anni 90 incontrai alcuni imprenditori del distretto del cappello che mi illustrarono le caratteristiche del polo produttivo. La cosa mi incuriosì e mi portò a tenere dei corsi di formazione per gli imprenditori del distretto". Rivolto agli imprenditori presenti ha aggiunto: "Vi invito a fare una riflessione: se non credete in voi stessi nessuno crederà in voi. Quando vai all’estero tutti vi dicono: "voi italiani siete per noi un modello. È fondamentale fare rete e questo è molto importante per un distretto particolarmente frammentato come quello del cappello. Come università propongo al prof. Gregori di allearci a valle e lavorare sugli accessori per l’abbigliamento". Il prof. Gianluca Gregori, Rettore dell’Università Politecnica delle Marche ha detto: "Avverto la necessità di individuare e adottare adeguate strategie per avere chiara la visione. Anche in questo territorio si deve far fronte ad un decremento della popolazione. Lo sviluppo economico che in alcune zone, in anni passati, ha comportato un aumento della popolazione, non è avvenuto a Montappone dove attualmente sono circa 1.500 gli abitanti con un indice di vecchiaia a 2,8 che è molto alto e con un’età media di 49,3. La complessità che stiamo vivendo oggi non l’abbiamo vissuta negli ultimi anni come ad esempio il costo del denaro che sta erodendo i margini. Gli operatori come quelli del cappello devono tenere conto dell’omnicanalità per vendere i propri prodotti. La complessità dobbiamo gestirla con la formulazione di un piano strategico. È importante adottare la misurazione, ad esempio, dei fattori intangibili. Tenere conto del geomarketing per conoscere, analizzare e decidere. Si deve capire che cosa rappresenta valore per il cliente, per creare e consegnare valore". Il presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini ha aggiunto: "Dai dati che mi arrivano le pmi stanno soffrendo una crisi molto forte che si protrarrà per tutto il 2025. Urge un confronto su cassa integrazioni e moratoria".

Vittorio Berllagamba