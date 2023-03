Dove sta andando la cucina italiana Dai maccheroncini alla farina di grillo

Riflettere sugli spazi futuri, per capire dove va la cucina del nostro paese e quali spazi di miglioramento e cambiamento ci sono. L’Associazione Cuochi della Provincia di Fermo, in collaborazione con Borghi Maestri organizza, nel programma delle attività della 31° edizione del Tipicità Festival, per domani con inizio alle ore 11.30 presso l’Open Space Area Biocreativi l’incontro "Dove va la cucina italiana: dai maccheroncini di Campofilone alla farina di grillo". "Questo confronto sugli scenari locali e globali, spiegano il presidente onorario Alessandro Pazzaglia ed il presidente in carica Guido Tassotti, nasce da un esigenza fortemente sentita da chi, come noi, cerca di interpretare da sempre i valori della cucina tradizionale". "Nei nostri obiettivi, aggiunge Guido Tassotti, oltre che stimolare il dibattito su di una tematica così attuale, vorremmo cercare di analizzare le nuove tendenze dell’alimentazione e della filiera produttiva delle farine con un spirito propositivo e costruttivo, che ci renda partecipi attivi di un cambiamento epocale oramai programmato e pertanto realtà in fieri".

Per testimoniare la tradizione della cucina italiana parteciperanno all’incontro alcuni tra i più autorevoli Chef del panorama italiano ed internazionale, tra i quali Rossano Boscolo, Paolo Caldana, Domenico Privitera, Fabio Tacchella e lo stesso Sandro Pazzaglia. Quali portavoce delle nuove frontiere dell’alimentazione globale interverrà da remoto Carlotta Totaro Fila della start up innovativa agricola Alia Insect Farm, prima realtà italiana che produce una nuova fonte di proteine sostenibili. In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Fermo interverrà Annalisa Cerretani, Assessore al Turismo, Attività Produttive, Politiche del Lavoro e Risorse Umane. L’incontro sarà moderato da Gioacchino Bonsignore del TG5 e con il coordinamento di Antonella Ciervo de Il Quotidiano del Sud.