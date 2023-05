Droga in auto vicino al seggiolino del bambino: coppia condannata

Viaggiavano a bordo della loro auto come una tranquilla famigliola, con tanto di seggiolino per bambini, ma in realtà erano due pregiudicati che trasportavano più di un chilo di droga. Per questo motivo un 45enne e una 34enne di Fermo sono comparsi alla sbarra e sono stati condannati rispettivamente a due anni e otto mesi lui e a due anni e due mesi lei.

Nonostante l’apparenza, il loro atteggiamento sospetto aveva attirato l’attenzione dei poliziotti, che avevano proceduto ad una perquisizione personale e dell’auto su cui viaggiavano. Erano stati scoperti così un chilo e 128 grammi di marijuana occultati vicino ad un seggiolino per bambini. L’operazione era stata messa segno a Porto Sant’Elpidio, e in manette erano finiti i due pregiudicati. Al termine delle indagini, per entrambi la Procura di Fermo aveva chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio. I due sono finiti così sotto processo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli arresti erano scattati a seguito di un’accurata attività di prevenzione straordinaria, svolta dagli agenti della sezione anticrimine, che aveva consentito di stringere il cerchio sui due noti pregiudicati della zona. Entrambi, all’interno di una vettura, più volte segnalata, erano stati fermati nei pressi di un bar a Lido Tre Archi intenti a confabulare con alcuni soggetti conosciuti come assuntori di stupefacenti. Le notizie acquisite su di loro, nonché il comportamento sospetto tenuto nell’occasione, avevano attirato l’attenzione degli agenti, che avevano li avevano seguiti e fermati a Porto Sant’Elpidio. Durante il controllo del veicolo e degli occupanti era stata rinvenuta la sostanza stupefacente grossolanamente occultata nel sedile posteriore accanto ad un seggiolino per bambini. I due pregiudicati erano stati identificati, tratti in arresto e associati presso la casa di reclusione di Fermo.

fab. cast.