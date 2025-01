Due giorni di potature al viale. Ecco come cambia il traffico

Due giorni di potature sono previsti la prossima settimana lungo il viale dei Pini. Lunedì 13 e martedì 14 gennaio il personale incaricato interverrà infatti sui fusti iconici della città per effettuare gli interventi nei tratti stradali interessati. Lunedì 13, dalle ore 7 alle 18, gli addetti opereranno da nord verso sud dall’incrocio con via Milano fino all’incrocio con via Genova. Il transito veicolare sarà chiuso: verranno disposti divieti di sosta con rimozione forzata.

Martedì 14, dalle ore 8,30 alle 18, si interverrà dall’incrocio con via Castelfidardo fino a quello con via Milano. Vista la presenza delle scuole sarà garantita la transitabilità negli orari di ingresso e di uscita. I lavori si svilupperanno in direzione da nord verso sud: anche in questo caso il transito veicolare sarà necessariamente chiuso e verranno disposti divieti di sosta con rimozione forzata.

Il programma potrà ovviamente variare sulla base delle condizioni meteo: nel caso il tempo permetta gli interventi, si ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la comprensione e la collaborazione prestate per gli interventi.