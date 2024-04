E’ arrivato il giorno della grande fiera

Oltre 200 ambulanti attesi oggi alla ’Fiera di San Giorgio’, artisti itineranti, espositori e il mercato di ’Campagna amica’ animeranno la giornata. Oltre 200 ambulanti (variabili in aumento in ragione degli spuntisti) sono attesi domenica 21 aprile per la 35esima edizione della Fiera di San Giorgio. Nelle prime ore della giornata si sistemeranno negli spazi predefiniti nelle vie del centro cittadino. Secondo il programma, viale Buozzi sarà dedicato agli espositori. In piazza Matteotti è prevista la presenza delle associazioni e delle onlus del territorio. Viale Don Minzoni vedrà la collocazione degli stand del mercatino ‘Campagna Amica’ di Coldiretti. "La positiva esperienza avuta nella ‘Fiera d’autunno’ ci ha consigliato di confermare la presenza di artisti di strada, che animeranno le vie della manifestazione distribuendo il programma della settimana dedicata al patrono", aggiunge l’assessore al Turismo e Commercio Giampiero Marcattili. I visitatori potranno usufruire del servizio bus-navetta, che collegherà i vari parcheggi cittadini con l’area espositiva dalle ore 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 19,30.