E’ iniziata la stagione per il Team Red Racing tra vittore e piazzamenti

E’ iniziata ufficialmente la stagione nazionale per il Team Red Racing, società con sede a Fermo e anima a Grottazzolina, impegnato nelle’ultimo fine settimana in tre Campionati italiani Fmi, e più esattamente a Lavolo di Vicenza, al crossodromo ‘Santa Maria’ di Latina e sul tracciato casalingo ‘Ippogrifo’ di Monterosato di Fermo. Partiamo da Monterosato, dove si è corsa la prima prova di Campionato italiano epoca Fmi dove quest’anno si è voluto cimentare anche Graziano Peverieri (nella foto) con una moto Yamaha 500 2T, conquistando subito il primo gradino del podio e la tabella rossa di capo classifica. Mentre nella categoria G1 con la Honda 125 2T, Gianluca Credi rientrato dopo l’intervento alla schiena che lo ha tenuto fermo un anno, ha ottenuto uno straordinario secondo posto di giornata e nella classifica generale.

A ‘Santa Maria’ di Latina, si è corsa la prima prova di Campionato italiano Ama Over 40, dove il Team ha schierato quattro piloti: Ivan Lucarelli nella categoria Veteran Mx2 si è ritagliato il 6° posto nella classifica generale. Nella SuperVeteran Mx1 Claudio Simonini ha raccolto un buon 4° posto; mentre Marco Ravaglia si è piazzato alle spalle del compagno. Sempre per la stessa categoria ma Mx2 il nuovo acquisto Alessandro Cevolani sfortunato nella prima manche una caduta in partenza lo ha costretto a rimontare, alla fine della giornata si è dovuto accontentare della 10° posizione assoluta nella classifica generale del Campionato categoria SuperVeteran Mx2.

Trasferta lunghissima invece per Riccardo Innamorati per la prima prova del Campionato italiano rider - Expert che si è corsa a Lovolo sul tracciato dell’Albettone dove erano presenti oltre 260 piloti ed il tempo non è stato dei migliori, Riccardo nonostante le difficoltà è riuscito a ritagliarsi una importante 24° posizione di giornata.

a.c.