"E’ stata costruita una rosa inadeguata"

Dopo una retrocessione dalla C difficile da digerire, questa stagione è nata senza una base solida e mettendo al comando della barca gente senza alcuna esperienza dirigenziale e fuori dai meccanismi di mercato che ha costruito una rosa inadeguata per una Serie D tra l’altro di scarso livello. Dispiace retrocedere con due sole vittorie in casa, con totale mancanza di cattiveria e determinazione nei match decisivi. Per il futuro auspico una società fatta di persone innamorate della Fermana, che individuino gente di mestiere. Chi è sponsor faccia lo sponsor chi è dirigente non permetta ingerenza a questo o a quell’amico e chi fa l’allenatore sia libero di seguire il proprio credo in massima serenità. Ai tifosi dico che l’amore dimostrato dovrà essere centuplicato nei campi a cui faremo visita.