Ecco le iniziative contro le violenze

Per il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Comune e Commissione pari Opportunità hanno promosso iniziative per sottolineare e diffondere un messaggio importante e potente, soprattutto verso le giovani generazioni. Lunedì, il polo scolastico ‘Urbani’ ospita ‘Non una di più, non una di meno, racconti di donne tra musica e parole’: alle 10.30, il flash mob a scuola contro la violenza di genere; si prosegue alle 11.30, all’aula magna dell’Istituto superiore, con una conferenza e uno spettacolo a cura dell’Associazione + Artisti. Modera: Elisabetta Pieragostini, Ceo dell’azienda Dami Srl e scrittrice. Interverrà, con un focus sulla violenza economica, la consulente finanziaria, Giuliana Salvucci. Lo spettacolo vedrà le esibizioni del collettivo ‘+ Artisti’: Giuseppina Gazzella, Daniela Poli, Matteo Falone, Eddy Giunchi e Niky Romagnoli. Oltre all’evento "si stanno diffondendo manifesti e flyers ‘L’amore non lascia ferite’ negli edifici pubblici e nelle attività commerciali, tesi a sensibilizzare la collettività" spiegano le promotrici. "Ritengo particolarmente importante che questi momenti dedicati al tema della violenza contro le donne vedano la partecipazione attiva delle scuole – commenta l’assessore alle pari opportunità, Elisa Torresi - Abbiamo coinvolto associazioni di quartiere e attività commerciali". In realtà, le iniziative legate a questa Giornata, sono già iniziate col corso di autodifesa promosso dall’Ambito XX, che ha preso il via a Porto Sant’Elpidio.