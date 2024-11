Evadono in tre dai domiciliari, uno è ricercato

I carabinieri del Comando provinciale di Fermo, sempre in prima linea nel controllo delle persone sottoposte a misure restrittive alternative, come la detenzione domiciliare. In questo contesto i militari dell’Arma hanno denunciato alla Procura della Repubblica tre persone per evasione. A Porto Sant’Elpidio, i carabinieri hanno denunciato un 57enne del posto che, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, all’esito dei ripetuti controlli eseguiti, non è risultato essere presente in casa senza alcuna valida autorizzazione o giustificazione. I militari del Nucleo operativo e radiomobile, hanno denunciato un 48enne di origini campane, residente a Fermo, poiché sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare con permesso di assentarsi dalla propria abitazione in orari e giorni prestabiliti - esclusivamente per svolgere attività di assistenza presso una locale associazione di volontariato. Durante i controlli, però, non è risultato presente né in casa né presso la sede dell’associazione, anche in questo caso senza alcuna valida autorizzazione o giustificazione. A Porto San Giorgio, i militari del posto hanno denunciato un pakistano 48enne. L’uomo, sebbene sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ha tagliato il cinturino del dispositivo e si è allontanato dalla sua abitazione senza farvi più rientro. Le immediate e costanti ricerche diramate non hanno ancora consentito il suo rintraccio.