Ex ospedale: gli appartamenti saranno pronti entro fine mese

In via di ultimazione gli appartamenti realizzati all’interno dell’ex ospedale di Falerone, entro fine maggio saranno stilate le graduatorie per l’assegnazione degli alloggi. Era senza dubbio una delle opere di grande valore di riqualificazione urbana post sisma per la comunità di Falerone, progetto finanziato con i fondi sisma per un valore di circa 1.300.000 euro che proprio in questi giorni verrà ultimato. "Un’opera strategica di grande valore per il nostro paese – spiega il sindaco Armando Altini – perché ci permette di recuperare una struttura lasciata all’abbandono da decenni. Al suo interno sono stati realizzati 11 appartamenti con superficie variabile fra 70 – 90 metri quadrati ognuno, che presto saranno assegnati in base alla graduatorie che sarà stilate a giorni. E’ stato un progetto complesso, trattandosi di un edificio risalente ai primi del ‘900, abbiamo incontrato molte difficoltà lungo la strada, la rivisitazione continua del prezzario delle materie prime, ma alla fine è stato risolto tutto. Ora avremo una struttura che tornerà a funzionare riportando persone a ripopolare il centro storico che dopo il sisma si era svuotato. Abbiamo stilato un regolamento che sarà utilizzato per il bando pubblico che permetterà di determinare le assegnazioni. La precedenza sarà data ai percettori del Cas (Contributo di autonoma sistemazione), questa struttura era stata pensata inizialmente proprio come residenzialità alternativa alle famiglie sfollate dopo il sisma del 2016, questo alleggerirà i costi per le spese post terremoto della Regione. In successione gli alloggi verranno assegnati come abitazioni sociali: famiglie a basso reddito, coppie di anziani, giovani coppie. Siamo fiduciosi di poter stilare le graduatorie entro la fine del mese". I lavori dell’ex ospedale di Falerone sono in via di completamento, nelle prossime settimane ci sarà la cerimonia di inaugurazione e la successiva consegna.

Alessio Carassai