Fa una recensione negativa: riceve minacce di morte

Lo aveva minacciato più volte di morte per aver fatto una recensione negativa sulla struttura ricettiva dove aveva alloggiato. Vittima dei comportamenti minatori un uomo di Pedaso che, esasperato e spaventato, aveva deciso di segnalare i fatti ai carabinieri del posto. Era scattata così immediatamente un’attenta indagine, al termine della quale gli investigatori dell’Arma avevano identificato e denunciato una giovane romana di 28 anni. La ragazza a conclusione delle indagini è stata rinviata a giudizio per le minacce e molestie telefoniche perpetrate. La vittima aveva raccontato ai carabinieri che la giovane esercente lo minacciava ripetutamente attraverso telefonate e messaggi su WhatsApp, chiedendogli la cancellazione di una recensione negativa che egli aveva pubblicato sul sito web "Booking". Tale recensione si riferiva alla gestione della struttura turistica di cui la romana era responsabile. La risposta della 28enne era stata vemente e condita da epiteti offensivi e minacce di morte. I militari dell’Arma di Pedaso avevano tempestivamente informato dell’accaduto l’autorità giudiziaria competente, che aveva proceduto ad ulteriori approfondimenti sulla vicenda. Approfondimenti che avevano permesso di dimostrare la colpevolezza della a giovane romana che ora dovrà comparire davanti al giudice. Va detto che la diffamazione, le minacce e la violenza verbale online non solo danneggiano le persone coinvolte, ma minano anche la fiducia e il rispetto che dovrebbero caratterizzare le relazioni umane.

fab.cast.