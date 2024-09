Fermana, colpo in difesa. Ecco Francesco Karkalis

Era nell’aria l’arrivo di un centrale difensivo in casa Fermana e questo puntualmente è arrivato nella giornata. E il nome non è neanche di quelli leggeri perché si tratta d un calciatore con ben 142 presenze tra i professionisti oltre ad una settantina in Serie D. Francesco Karkalis, classe 1995, è un nuovo calciatore della Fermana. Per lui sarà la quarta esperienza nelle Marche dopo quella in C con la Maceratese e in aggiunta quelle in quarta serie con Fano e Sambenedettese. Pescarese doc ma papà greco, mancino naturale di piede, lungo la fascia sinistra difensiva ha vissuto gran parte della sua carriera. Ma nelle ultime stagioni, soprattutto nell’utlima a Derthona ma già a San Benedetto, è stato impiegato centralmente. Prima come braccetto sinistro nella difesa a tre ma anche come perno centrale sempre nel medesimo approccio, poi nella linea a quattro come centrale sinistro. Esattamente quel ruolo in cui sarà protagonista con la Fermana, probabilmente al fianco di Tafa. Caratteristiche complementari tra i due con Karkalis che potrà mettere a disposizione la sua esperienza maturata in anni di professionismo ma anche maggiore dinamismo mentre Tafa sarà chiamato con i suoi centimetri sui duelli aerei a dire la sua. Manca ora un nome pesante in attacco che la società sta individuando ma anche rinforzare il reparto under, magari individuando altri classe 2006 con la possibilità di fare delle coppie per il 4-3-3 di Dario Bolzan. Nei prossimi giorni in programma la presentazione ufficiale alla stampa di Dario Bolzan che così per la prima volta parlerà ai microfoni dei colleghi di Fermo. Inoltre la società ha ufficializzato che domenica primo settembre presso Piazza Verdi ci sarà la presentazione ufficiale della Fermana edizione 2024-2025 e la cuoriosità tra i tifosi gialloblù è veramente tanta. Una pomeriggio e una sera a tinte canarine, visto che dalle 17 ci sarà la musica con Gianluca J alla consolle. Previsti anche stand gastronomici mentre la presentazione ufficiale della squadra prenderà il via alle ore 21 con la voce ufficiale e speaker della Fermana ormai da tantissimi anni, Paolo Rocchi, a fare gli onori di casa.

Tutto questo a sette giorni esatti dall’esordio ufficiale in campionato in programma a Recanati, per una sfida dal coefficiente di difficoltà decisamente molto alto. Intanto la squadra continua ad allenarsi e, dopo la doppia seduta di ieri al Firmum Village, si continua fino a sabato al ritmo di una seduta al giorno sfruttando l’intera settimana e con il giorno di riposo della domenica, visto che l’avventura in Coppa Italia si è interrotta al turno preliminare con la Civitanovese. Ma questa francamente non sembra affatto essere, almeno in questo momento, una bruttissima notizia per i gialloblù.

