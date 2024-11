Fermana, da risolvere il problema del gol

E’ tornata al lavoro la Fermana al Firmuma Village dopo il pari interno con il Sora. Un successo al Recchioni che manca dallo scorso aprile, era ancora Serie C e il 14 aprile ad alimentare le speranze di salvezza, poi naufragate tra Juve Next Gen e Pescara, arrivò proprio all’ultimo minuto la rete di Niang. Ma il pubblico di fede gialloblù non ha mai mancato l’appuntamento, è sempre stato presente anche in questa prima parte di stagione con presenze stabilmente a quattro cifre e punte oltre i 1700 spettatori. Manca il successo quello che domenica Boscolo, estremo del Sora, ha negato con due balzi felini nel finale su Bianchimano e Mavrommatis. Ma tanto pensare a quello che poteva essere e non è stato non porta a nulla di concreto. C’è solo da riesaminare nei dettagli la gara e concentrarsi sulla sfida di domenica ad Avezzano. Gara particolare visto lo storico gemellaggio tra tifoserie, da sempre amiche fraterne, ma anche per la classifica. L’Avezzano, con rosa molto corta ed estremamente giovane, nelle ultime due gare ha portato via, non senza patemi, sei punti risollevandosi con Pochesci che ha saputo ridare ossigeno al gruppo. Al ritorno in campo intanto per la Fermana, consueto punto dall’infermeria con il fisioterapista Marco Minnuci. Da domenica unica situazione da monitorare è quella di Tommaso Fontana per un affaticamento muscolare. Esami strumentali di controllo in settimana per Pinzi e Diouane mentre per Carosi ci vorranno ancora alcune settimane dopo l’infortunio muscolare rimediato a Fossombrone. Ci saranno ancora assenze domenica ad Avezzano dunque ma anche notizie positive. In primis il ritorno a disposizione di capitan Romizi che ha sofferto in tribuna stampa domenica per la giornata di squalifica che doveva scontare. Indicazioni decisamente positive sono arrivate da un ottimo Karkalis. Il problema è quello del gol: solo 7 le reti realizzate, di cui 4 su azione e tre dal dischetto. Da questo punto di vista urge sicuramente un’inversione di tendenza.

Roberto Cruciani