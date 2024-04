Fermana in partenza. Mosconi può scegliere

Sono 614 i chilometri che separano Fermo e Sassari. La Sardegna per le squadre "continentali" rimane sempre la meta difficile, ma anche tra le più entusiasmanti. Se nel panorama gialloblù aggiungiamo anche che il sogno salvezza è ancora vivo, vien da sé che il viaggio per la partita contro la Torres, a prescindere da come andrà a finire, sarà diverso dagli altri. Soprattutto per i tifosi: una quarantina di supporters fermani al Vanni Sanna di Sassari, alcuni hanno persino già raggiunto la Sardegna, altri arriveranno tra aerei e traghetti il giorno stesso del match. Definito anche il programma della squadra che dovrà affrontare un viaggio complessivo di oltre 1200 chilometri nel giro di due giorni. Infatti stamattina la squadra di Mosconi scenderà in campo al Bruno Recchioni per la rifinitura alle 9. Pranzo veloce e poi la partenza con l’autobus verso Roma poco prima di mezzogiorno. Da Fiumicino partirà poi l’aereo verso la Sardegna intorno alle 17. Poco più di un’ora di volo e poi riposo in hotel in città per arrivare carichi alla partita di domenica: fischio d’inizio in programma per le ore 14. La squadra poi ripartirà verso Fermo, facendo lo stesso percorso dell’andata ma al contrario, subito dopo la fine della partita. Per quanto riguarda la probabile formazione, sono diversi i dubbi di Mosconi.

In porta confermato Borghetto. In difesa torneranno sicuramente titolari Spedalieri, alla prima dal primo minuto dopo l’infortunio al ginocchio, e Fort, partito dalla panchina nella scorsa gara contro il Rimini. Heinz dovrebbe rimanere fuori con "Speda" sul centro destra. Il ballottaggio si accende per il terzo slot sul centro-sinistra: Carosso al momento è in vantaggio su De Santis, che però in settimana ha dato ottimi segnali. Il tridente di centrocampo sarà quello composto da Scorza, Giandonato e Malaccari, in sostituzione dello squalificato Misuraca. Tanti dubbi per gli esterni. Forte la possibilità che Niang, dopo le ultime quattro gare da titolare, potrebbe partire dalla panchina per spaccare gli equilibri a partita in corso. In questo caso Petrungaro verrebbe spostato a destra e sulla sinistra ci sarebbe il canterano Pistolesi. Se invece l’ex Fano dovesse partire titolare, Petrungaro rimarrebbe sulla destra. Per il tandem d’attacco, posto assicurato per Sorrentino, galvanizzato dopo la doppietta decisiva messa a segno contro il Rimini. Ballottaggio tra Giovinco e Paponi per il posto al suo fianco. La rifinitura di oggi stabilirà gli equilibri di mister Mosconi, alla sua seconda trasferta dopo Arezzo da quando è arrivato sulla panchina della Fermana. L’Olbia, diretta concorrente dei gialloblù, giocherà in contemporanea a Perugia, perciò si saprà subito se l’operazione sorpasso è stata portata a termine.

Filippo Rocchi