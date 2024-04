Fermana, ora si può fare. Ma a Sassari serve il blitz

Ora la Fermana può veramente pensare solo alla propria gara in Sardegna contro la Torres. Fino a oggi ovviamente il focus è stato solo su quello, ma l’occhio verso l’Olbia c’è sempre stato e ora c’è anche un sorriso in più. Infatti gli altri sardi del girone B hanno portato a casa da Rimini una sonora sconfitta: 5-0 e romagnoli che si riscattano alla grande dopo la sconfitta subita al Recchioni. Una disfatta decisiva anche per il futuro dell’ormai ex allenatore dell’Olbia Marco Gaburro, esonerato poche ore dopo la manita subita al Romeo Neri. Nel giro di una settimana, la squadra di Troise è diventata la migliore amica della Fermana. Prima i tre punti lasciati a Fermo, che avevano fatto scattare la contestazione dei tifosi romagnoli, e poi uno schiaffo potente alla diretta concorrente del Mosconi’s team. Ora l’Olbia ha gli stessi punti della Fermana, 25. Entrambe all’ultimo posto, ma con i sardi avanti ai gialloblù per gli scontri diretti a favore. Vista la squadra di Rimini, sono proprio le sfide tra le due squadre che fanno mangiare le mani alla Fermana.

Ma ora la testa è solo al futuro prossimo e all’ennesima grande occasione di sorpasso. Nel corso della stagione sono state innumerevoli le chance, ma stavolta non si può fallire. La partita di Sassari è stata rinominata da alcuni tifosi della Fermana sui social come l’operazione "Ultima spiaggia". È stato ripreso una sorta di tormentone di mister Stefano Protti, parecchio stizzito di quando si parlava di alcune partite come ultima spiaggia per la salvezza della Fermana. A quattro partite dalla fine però, la trasferta di Sassari è oggettivamente una delle ultime possibilità per i gialloblù. Sui 12 punti rimasti in palio, ne servono almeno 9 per sperare ancora nei playout e di conseguenza nella salvezza. Lo scenario per gli spareggi salvezza a oggi vede una forte possibilità che tutte le marchigiane del girone B si scontrino tra di loro per rimanere in Serie C. Infatti le ultime quattro del girone a oggi sono in ordine Ancona, Recanatese, Vis Pesaro, Olbia e per l’appunto Fermana.

Qualora quest’ultima dovesse superare la formazione sarda, e riuscisse ad andare a otto o meno punti dall’Ancona, si prospetterebbero tutti derby nei playout. Ma un passo alla volta, prima c’è la Torres. Per quanto riguarda la probabile formazione, confermato Borghetto tra i pali. La difessa dovrebbe essere composta dal trio Heinz, Spedalieri e Carosso, con Santi squalificato. Sulle fasce dovrebbero esserci Niang a destra e Petrungaro a sinistra. In mezzo Malaccari, in sostituzione dello squalificato Misuraca, Giandonato e Scorza. Il tandem d’attacco vede Sorrentino come certezza assoluta dopo la doppietta contro il Rimini: ballottaggio tra Paponi e Giovinco per l’altra maglia da titolare.

Filippo Rocchi