Fermana vince 2-0 contro Avezzano: doppietta di Bianchimano

FERMANA

2

AVEZZANO

0

FERMANA (3-5-2): Perri 6; Tomassini 6, Cocino 5,5, Karkalis 6; Diouane 6, Busato 6,5 (17’ st Mavrommatis 5,5), Romizi 6,5, Valsecchi 6, Brandao 7; De Silvestro 6,5 (38’ st Pinzi sv), Bianchimano 7,5 (45’ st Ricci sv). All. Savini AVEZZANO (4-3-3): Cultraro 6,5; Senese 5 (1’ st Ferrandino 5,5), Sbardella 6, Bassini 6,5, Alessi 6 (32’ st Vantaggiato sv); Staiano 5 (1’ st Cannavaro 5,5), Selvaggio 5,5 (21’ st Barbetta), Mascella 6; Kanoute 5,5, Pozatzidis 6, Ferrari 5 (10 st Capitanio 5,5) All. Pagliarini

ARBITRO: Mozzillo di Reggio Emilia RETI: 23’ Bianchimano, 31’ Bianchimano NOTE: 400 spettatori. Ammoniti Perri, Karkalis. Recupero 2’ + 6’

Finalmente Fermana. Dopo nove giornate di digiuno torna il sorriso in un Bruno Recchioni freddo e senza il pubblico di casa presente. Ma i tre punti conquistati regalano una domenica finalmente piacevole per i colori gialloblù con grande protagonista Andrea Bianchimano. La doppietta del bomber lombardo (nove gol totali in stagione) regalano un successo di platino che accorcia le distanze dalle dirette concorrenti e alimenta le speranze per un finale di stagione ancora tutto da scrivere a partire dalla sfida di domenica prossima in casa del Termoli. Fermana scesa in campo con il 3-5-2 che già si era visto in corso d’opera a Sora: più solido e quadrato, meno spettacolare ma anche più "efficace" per quanto si è visto in campo, numeri alla mano.

Tante le assenze per Savini che affianca De Silvestro a Bianchimano e schiera Brandao (molto positiva la sua prestazione) sull’out di sinistra a tutta fascia. Primo tempo con la Fermana che in avvio soffre a prendere le misure ma con il passare dei minuti si scioglie grazie anche alla punizione di de Silvestro che chiama in causa Cultraro. Fermana che aumenta il giro dei motori e che trova il vantaggio a metà frazione: angolo di de Silvestro, palla sul secondo palo dove la zona difensiva dell’Avezzano si dimentica Bianchimano che, in terzo tempo, infila di prepotenza in porta. Una disattenzione rischia di complicare tutto alla mezz’ora con Konate affossato da Perri in area ma dal dischetto Ferrari spiazza Perri ma centra il palo. Nel finale di tempo però ancora Fermana con Busato che di sinistro costringe in angolo Busato. Prova a cambiare Pagliarini ma l’Avezzano, pur guadagnando metri, si limita a fare il solletico in avanti ad una difesa canarina che non vuole correre pericoli. Bianchimano sfi0ra il gol su punizione (palo pieno dopo una deviazione) prima di trovare il raddoppio, concludendo una bella ripartenza sull’asse Cocino-De Silvstro-Mavrommatis.