Festa della befana con l’associazione ’Metodo Rusticucci’

È andata in scena ieri, presso la sala convegni della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio, la tradizionale festa della befana organizzata dall’associazione di promozione sociale "Metodo Rusticucci". La scuola di musica dell’associazione è presente in tutta la regione Marche e si occupa dell’insegnamento musicale per bambini, ragazzi ed adulti sia nel canto che nell’approccio a tutti gli strumenti dal 1979: è proprio da quando è stata fondata che questa realtà regala agli appassionati, tra i vari eventi, la possibilità di vivere l’epifania a suon di musica, con l’arrivo della befana.

In particolare, quest’anno, durante la serata del 6 gennaio si sono esibiti allievi rappresentanti delle sedi di Porto Sant’Elpidio, Civitanova Marche, Montegranaro, Trodica di Morrovalle e Potenza Picena; con loro i maestri collaboratori Martina Rusticucci, Olga, Paola, Chiara, Marsha, Giulia. Le esibizioni sono state presentate dal fondatore dell’associazione, il professor Fulvio Rusticucci, che con allegria e passione ha coinvolto il pubblico in questa piacevole serata.

L’anno è appena iniziato e le iscrizioni sono aperte, perciò tutti i maestri invitano gli interessati a chiamare il numero 800984406 per prenotare una prova gratuita: dal corso di musica colorata per i più piccoli, alla propedeutica musicale, dai corsi di educazione musicale a quelli di avviamento allo strumento o di canto, il programma è fitto e aperto a tutti i livelli e a tutte le età.

Nadir Tomassetti