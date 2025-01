Festa Fermana, l’Atletico Ascoli si arrende

FERMANA 2 ATLETICO ASCOLI 0

FERMANA (4-3-3): Perri 6,5; Cocino 6, Tafa 6,5, Karkalis 7, Casucci 7; Romizi 7 (34’ st Fontana), Etchegoyen 7,5, Mavrommatis 6,5 (30’ st Granatelli sv); De Silvestro 7,5 (47’ st Pinzi sv), Bianchimano 7, Sardo 7 (30’ st Valsecchi sv) All. Brini 7

ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Pompei 6; Mazzarani 6,5, Nonni 5,5 (41’ D’Alessandro 6), Feltrin 5; Severini 5 (12’ st Valentino 6,5), Minicucci 6, Ceccarelli 6, Olivieri 6 (30’ st Scimia), Antoniazzi 6 (12’ st Ascoli 6); Maio 5, Didio 5 (24’ st Clerici 6) All. Seccardini 5

Arbitro: Salvatori di Macerata 6

Reti: 24’ Sardo, 40’ De Silvestro

Note: Spettatori 1.078. Ammoniti Antoniazzi, Sardo, Minicucci. Recupero 2 + 4

Torna a ruggire dopo 280 giorni il Bruno Recchioni con la Fermana che supera 2-0 l’Atletico Ascoli, dando continuità al successo di Ancona; per gli ospiti un primo tempo con troppi errori. Consueto 3-5-2 molto fluido per Seccardini che deve rinunciare a Visciano in mezzo al campo, dove operano Olivieri e Ceccarelli con Minucci ancora mezzala. Fermana con il 4-3-3 atteso, tridente pesante e Romizi confermato mezzala con Etchegoyen davanti alla difesa. Ritmi subito alti con l’Atletico Ascoli che prova a costruire dal basso, Fermana aggressiva sul portatore di palla e pronta a verticalizzare attaccando lo spazio. Poche le occasioni nella prima parte ma è al 24’ che la gara si sblocca: recupero palla feroce della Fermana sulla tre quarti con Bianchimano che manda in porta Sardo anticipando Severini, perfetto il controllo e il destro di Sardo per il vantaggio canarino. Si attende la reazione dell’Atletico Ascoli che non arriva con pericolosità dalle parti di Perri. E’ la Fermana che va vicina al raddoppio con uno sviluppo dalla destra di De Silvestro che entra in area, duetta con Bianchimano ma il suo destro a botta sicura sfiora il palo. L’ex Avezzano si rifà con gli interessi poco dopo: dai 30 minuti, leggermente defilato sulla destra, fa partire un sinistro potente e preciso, Pompei resta di stucco con la palla che si infila quasi all’incrocio. Ancora lui sfiora il tris ciabattando un perfetto assist di Sardo da posizione favorevole. Sull’ultimo angolo del tempo Feltrin ha la palla per accorciare ma cicca da un metro.

Ripresa che si apre con il primo intervento di Perri che disinnesca con i pugni un gran tiro di Minucci mentre la replica canarina è ancora con De Silvestro che di destro sfiora la traversa. Atletico che prova ad alzare il baricentro, anche con i cambi, ma di occasioni clamorose non si registrano, con la Fermana sempre presente in pressing sul portatore di palla a partire dalla propria trequarti campo. Ci prova Clerici su imbucata di Valentino ma Perri è attento. Ancora Perri nel finale a dire di no a Valentino in un finale di gara spezzettato e giocato sotto la luce dei riflettori.

Roberto Cruciani