"Fiera annullata alle 10 nonostante l’allerta meteo"

Il consigliere comunale del Pd, Christian De Luna, critica il sindaco Valerio Vesprini per il ritardo con cui domenica scorsa avrebbe provveduto ad annullare la fiera di San Giorgio causa pioggia.

"La fiera di San Giorgio – dice De Luna – è un appuntamento che fa parte della storia della nostra città, con mesi e mesi di duro lavoro da parte degli uffici comunali, che porta migliaia di visitatori, lavoro e profitto a un intero indotto. Il meteo, purtroppo, può essere un elemento di disturbo e lascia inerme l’intera organizzazione. Quest’ultima però, per scelta dell’amministrazione (e quindi sindaco e assessori), può prevenire annullando e rinviando in tempo la fiera, tutelando decine e decine di ambulanti che invece si sono svegliati domenica mattina per fare svariati chilometri, o negozi che hanno organizzato straordinari o aperture extra appositamente".

Secondo De Luna, tutto ciò non è avvenuto.

"Nonostante l’allerta meteo di questi giorni – conclude il cosigliere –, la giunta annulla il giorno stesso alle 10, lasciando problemi di rimborsi sul groppone degli uffici, i costi non indifferenti e i mancati guadagni ad ambulanti e commercianti, i disagi ai residenti. Ecco il pressapochismo della politica pagato da chi lavora e dai contribuenti".