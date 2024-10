Fiera d’Autunno, 200 operatori ingaggiati

"Siamo ormai ai dettagli organizzativi per quanto riguarda la Fiera di Autunno, che è una delle maggiori manifestazioni di accoglienza della nostra città. Si svolgerà il 17 novembre Una manifestazione che richiama tantissime persone dal comprensorio ed oltre e che soddisfa in pieno le finalità per le quali è nata, vale a dire come sostegno agli operatori in un periodo commercialmente fiacco, oltreché per promuovere la città e le sue iniziative, specie natalizie". E’ quanto sostiene l’assessore al commercio e turismo, Giampiero Marcattili per motivare la cura con cui il Comune e lui stesso riservano all’evento fieristico che è ormai alle porte.

Assessore, quanti saranno gli ambulanti in fiera?

"Sono già numerosi ma ne attendiamo molti altri, dato che è stata prorogata dal 30 settembre al 21 ottobre la data entro la quale versare il canone unico mercatale e gli oneri fieristici Questo perché a causa di un problema tecnico informatico neanche la metà degli operatori di ambulantato aventi diritto era stato avvisato della scadenza del 30 settembre. Secondo vecchi accordi stipulati in Comune il ricavato dal pagamento dei posteggi da parte degli ambulanti saranno utilizzati per finanziare le manifestazioni natalizie. In ogni modo si prevede che saranno oltre 200 gli operatori commerciali che domenica 17 novembre si sistemeranno in tutte le strade comprese fra via Annibal Caro a zud e viale Buozzi a nord. Sul viale Buozzi posteggeranno gli stand delle aziende di ’Campagna Amica’ della codiretti. Ne saranno una quindicina che proporranno prodotti a chilometro zero: frutta, carne, salumi, formaggi e verdure. In piazza Matteotti, poi, apriranno i loro stand promozionali le associazioni di volontariato, tra le quali il gruppo comunale di Porto San Giorgio della protezione civile, la pubblica assistenza Croce Azzurra e l’Avis.

C’è altro?

"Verranno sistemati probabilmente sul viale don Minzoni dei giochi per bambini allo scopo di offrire la possibilità di svago alle famiglie, in maniera tale che si possano fermare più a lungo. Come sempre sarà assicurato gratis un servizio di bus navetta per collegare i grandi parcheggi periferici all’area della fiera. Per noi oltreché per quanto sopra detto e descritto, la fiera è molto importante perché precede il Natale".

Silvio Sebastiani