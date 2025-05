Formare operatori per il front office

Formare gli operatori di front office per offrire all’utenza servizi e risposte sempre più efficienti. All’Azienda sanitaria territoriale di Fermo è in fase di svolgimento un corso di formazione per gli operatori di front-office organizzato su impulso della Regione Marche. Il corso si prefigge gli obiettivi di garantire che l’accoglienza dei pazienti e la comunicazione siano gestite con competenze adeguate, ma anche il miglioramento della qualità del servizio al paziente, attraverso una comunicazione chiara, empatica e aderente alle disposizioni nazionali o regionali. Si vuole anche ottimizzare la gestione delle informazioni e delle richieste in modo da ridurre i tempi di attesa e aumentare la soddisfazione del paziente e dell’utente. Il corso, come indicato dalla Regione, e già previsto nel piano formativo dell’Ast di Fermo, è stato strutturato in modo tale da garantire che gli operatori stessi acquisiscano tutte le competenze necessarie per interagire efficacemente con i pazienti, gestire le prenotazioni e garantire una comunicazione chiara ed empatica. Al contempo, è stato organizzato con una specifica turnazione in modo tale da garantire una continuità nel front-office, evitando qualsiasi interruzione o limitazione nelle aperture degli sportelli. Il corso ha riscosso un notevole successo e ha fatto registrare grande partecipazione tra gli operatori, che attendevano da tempo un tale momento di formazione, favorendo anche il confronto tra ospedale e territori anche in vista del potenziamento delle Case di Comunità. Nella seconda sezione del corso, in programma dal 28 al 30 maggio, che sarà tenuta dall’ingegner Stefano De Angelis, che vanta una lunga esperienza nella gestione Cup e in altri "gestionali" dedicati all’attività sanitaria, si tratteranno temi quali i sistemi di prenotazione e gestione degli appuntamenti (Cup), il funzionamento dei flussi informativi di interesse ambulatoriale.