Franco Mazelli morto sul lavoro: gli amici affidano al cielo 18 lanterne, una per ogni anno del ragazzo

Porto Sant’elpidio (Fermo), 14 luglio 2023 – Saranno celebrati domani, alle ore 17, nella chiesa di San Pio X, i funerali di Franco Mazelli, il 18enne tragicamente deceduto ieri mattina, dopo un terribile volo di una decina di metri dal tetto di un capannone nella zona industriale San Filippo, schiantandosi sul pavimento sottostante.

Alla fine, l'Autorità Giudiziaria (dove, come di prassi, è stato aperto un fascicolo) è stata ritenuta sufficiente l’ispezione cadaverica effettuata poche ore dopo il tragico fatto, per cui è stata disposta la riconsegna della salma alla famiglia, per allestire la camera ardente. Intanto, gli amici del ragazzo, profondamente toccati dall'accaduto, ieri sera, hanno voluto salutare Franco a modo loro: si sono ritrovati in spiaggia, con delle lanterne cinesi, esattamente 18 tanti quanti sono gli anni di Franco. Le hanno accese e fatte volare verso le stelle, accompagnandole con l’eco dell'amico che non c'è più, urlato al cielo e con un applauso finale.

Intanto, proseguono le indagini da parte dei carabinieri per fare chiarezza su una vicenda che ha suscitato tanto dolore ed ha scosso profondamente tutta la città.