Furti nella media Valtenna, stavolta colpita una tabaccheria. Danni per migliaia di euro

Non c’è pace per i residenti e per le attività commerciali. Ancora un furto ha colpito una tabaccheria nella media Valtenna, questa volta i ladri hanno messo a segno

il colpo a Piane di Montegiorgio. Giovedì 8 febbraio un furto analogo era stato perpetrato ai danni del bar pizzeria ‘La Rotonda’ in località San Filippo di Magliano di Tenna, invece intorno all’una di ieri mattina i ladri sono entrati in azione presso il bar sito alla stazione di rifornimento della ‘Q8’ di Piane di Montegiorgio che si trova lungo la strada statale ex 210 Faleriense, a poche decine di metri dal supermercato Eurospin.

I ladri per accedere al locale di rivendita tabacchi hanno provocato

molti danni, infatti, hanno rotto la vetrata della porta d’ingresso andata letteralmente in frantumi: una volta all’interno in pochissimo tempo si sono precipitati al bancone ed hanno rubato tutte le stecche di sigarette contenute nel deposito e nel bar stesso per poi dileguarsi rapidamente. I proprietari hanno denunciato l’accaduto e stanno quantificando i danni,

che stando ad un primo controllo fra la rottura della vetrata e le sigarette rubate, si aggirerebbe intorno a

una cifra quantificabile in migliaia di euro. I carabinieri della Compagnia di Montegiorgio hanno immediatamente

iniziato a raccogliere le testimonianze e le immagini delle telecamere di video sorveglianza posto a Piane di Montegiorgio.

a.c.