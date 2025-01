Furto con destrezza in profumeria . Ladri anche inseguiti dal titolare

Un furto con destrezza di prodotti di profumeria è stato messo a segno ieri pomeriggio in un negozio del centro città. Ad entrare in azione sono stati tre ladruncoli, tutti ragazzini minorenni del posto che, sono entrati nel negozio con nonchalance e dopo aver adocchiato i prodotti che più interessavano loro (forse anche guardando il prezzo più elevato), li hanno presi dagli scaffali e anziché fermarsi alla cassa, si sono dati alla fuga, allontanandosi velocemente per far perdere le loro tracce.

I tre sono stati anche inseguiti dal titolare del negozio che, tuttavia, non è riuscito ad acciuffarli. Il fatto è avvenuto in pieno centro dove, come noto, non mancano le telecamere della videosorveglianza che potranno essere utili ai fini investigativi, e fornire elementi che consentiranno di risalire ai responsabili del furto di profumi. La scena si è verificata davanti agli occhi di alcuni clienti che in quel momento erano nel negozio, rimasti sorpresi e allibiti dalla disinvoltura e sfrontatezza di quei ragazzini che, stando ad alcune testimonianze, farebbero parte di una banda che imperversa in varie parti della città e non sarebbero nuovi a gesti spavaldi e sfidanti di questo genere.

m.c.