Futuro sindaco, i tre candidati a confronto

Si chiude oggi la campagna elettorale per i tre candidati sindaci, Massimiliano Ciarpella, Gian Vittorio Battilà e Paolo Petrini, che hanno toccato la città in lungo e in largo nell’intento di raggiungere il maggior numero possibile di cittadini e illustrare i loro programmi, le idee, i cambiamenti di cui vogliono rendersi protagonisti in caso di vittoria. Uno dei tre guiderà il Comune dopo i due mandati di Nazareno Franchellucci. A sostenere i tre candidati sindaci ci sono 18 liste, di cui 7 per Ciarpella, 7 per Battilà e 4 per Petrini, con una netta preponderanza di civici, rispetto ai partiti che, comunque, sono presenti in tutti e tre i raggruppamenti.

Oggi, gli ultimi comizi in giro per la città fino a mezzanotte, quando scoccherà il silenzio elettorale verso il voto del 14 e 15 maggio. Stasera, Ciarpella dalle 19 alle 21, è allo chalet Gente di Mare e dalle 21,15, in via Battisti e Regina Elena. Battilà chiude nella sua sede elettorale (sotto al palazzo municipale) con musica, offrendo panini e bevande Petrini, è partito dalla sala ‘Gigli’ e, come aveva annunciato, è lì che stasera (inizio ore 21,15) termina la campagna elettorale stasera. Nell’intervista finale in vista del voto del primo turno queste le tre domande che abbiamo posto ai tre candidati: 1) C’è un aspetto del suo programma che pensa di non aver illustrato abbastanza chiaramente o che non è riuscito a trattare per niente? 2) Quali sono le problematiche, le richieste che vi hanno sottoposto i cittadini durante la campagna elettorale? 3) Cos’è che potrebbe preoccuparla di più qualora diventasse sindaco? Di seguito le loro risposte.

Marisa Colibazzi