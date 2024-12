Gara di cocktail: vincono due studenti

Gli studenti del polo ‘Carlo Urbani’ hanno partecipato al cocktail contest di Montelupone, vincendo con il cocktail ‘Sibilla Mediterranea’ e aggiudicandosi un incontro formativo con un bartender di livello internazionale. Organizzato da comune di Montelupone, Apimarche e distilleria Varnelli il contest, quest’anno, ha coinvolto gli istituti alberghieri umbri e marchigiani. Per l’Urbani, erano in gara due studenti del ‘Tarantelli’ di Sant’Elpidio a Mare, Elisa De Matteis e Leonardo Corradini, guidati dal professor Stefano Isidori. "È stato veramente emozionante rappresentare il nostro istituto al cocktail contest. Il nostro insegnante, – raccontano i due studenti – ha scelto noi per presentare la ricetta che abbiamo ideato insieme, permettendoci di mettere alla prova le nostre competenze nella creazione e preparazione del cocktail e nello studio dei prodotti del territorio e delle tecniche nel campo del bartending". Il concorso prevedeva che i ragazzi lavorassero in coppia, creando una ricetta inedita con ingredienti locali tra cui uno degli amari della Distilleria Varnelli e il miele millefiori di Montelupone: "Abbiamo ideato un cocktail che valorizzasse il territorio e potesse impressionare la giuria composta da barman e appassionati della mixology provenienti da diverse realtà". Cinque gli istituti alberghieri coinvolti: il ‘Buscemi’ di San Benedetto, il ‘Celso Ulpiani’ di Ascoli, il ‘Girolamo Varnelli’ di Cingoli e il ‘Casagrande Cesi’ di Terni, oltre all’ ‘Urbani – Tarantelli’.

Mc