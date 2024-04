Giochi matematici, tutti i vincitori

L’Isc Fracassetti di Capodarco di Fermo che ha ospitato la semifinale per le Marche sud ai ‘Giochi Matematici del Mediterraneo’, porta sul podio numerosi alunni. La manifestazione organizzata dall’Aipm (Accademia Italiana per la Promozione della Matematica), ha visto la partecipazione di circa 200 alunni provenienti da dieci diverse scuole marchigiane nel sud della nostra regione, e gli alunni della Fracassetti sono riusciti a mettersi in mostra: nella categoria P3 (Terza elementare) tutto il podio dalla scuola di Fermo con Marco Imbimbo primo classificato, seguito da Tommaso Sgammini e Alessandro Cotichini. Nella categoria P4 (quarta elementare) medaglia di bronzo per Guglielmo Cisbani. Nella categoria P5 (quinta elementare), primo e secondo posto per Gaia Gattafoni e Leonardo Gioventù. A cui si aggiungono per la scuola media Tomassini 3° classificato nella S2 e Luca Teodori 1° classificato per la S3. La finale nazionale si terrà il 19 maggio a Palermo, con 900 studenti.