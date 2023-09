Giovane mamma partorisce in casa. I soccorritori: "Grande emozione"

E’ venuto al mondo alle prime luci dell’alba nella sua casa a Piane di Montegiorgio, l’arrivo del neonato è stato salutato come una festa dai familiari e dai sanitari che hanno seguito tutte le fasi del parto. L’allarme è stato lanciato alle 5 di ieri, la richiesta di aiuto è apparsa subito chiara ‘Gravidanza a termine’, hanno annunciato dall’altro capo del telefono, i volontari della Misericordia di Montegiorgio, insieme ai sanitari dell’automedica di Monte San Pietrangeli, si sono precipitati sul posto, un’abitazione a Piane di Montegiorgio, dove una giovane mamma poco più che ventenne originaria dell’est Europa aveva già rotto le acque ed era in procinto di partorire. Lo staff sanitario guidato dal medico Stefano Pistagnesi ha seguito il parto. "Quando arriva una nuova vita è sempre un’esperienza straordinaria – racconta Aleks Nikolov, volontario della Misericordia che circa tre anni fa è stato protagonista di un’altra nascita in casa a Grottazzolina –. Quando siamo arrivati sul posto siamo stati accolti dalla famiglia, insieme alla mia compagna di equipaggio, ci siamo organizzati con estrema cura. Rapidamente siamo saliti in camera e abbiamo misurato tutti i parametri. Tutto è andato nel migliore dei modi, alle 6,40 abbiamo lasciato la neo mamma e il bimbo in salute all’ospedale di Fermo. Eravamo stanchi, assistere alla nascita di un bambino è una prova emotivamente forte, ma è sempre bellissimo, tornando a casa ti senti in pace". La notizia in poche ore ha fatto il giro del paese, alimentando una sorta di felicità collettiva.

Alessio Carassai