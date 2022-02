Monte Urano (Fremo), 16 febbraio 2022 - "Non si può, non si può. Figlio mio, non dovevi essere lì": è un urlo straziante quello di Francesca Crudele, mamma di Giuseppe Lenoci, che lacera il dolore muto di quanti, stamattina, si sono trovati davanti alla chiesa di Santa Maria Apparente, ad accogliere, alla camera ardente, l’arrivo del piccolo feretro bianco in cui è custodito il corpo del figlio Giuseppe. "Giuseppe, ero qui, dietro di te", è la rassicurazione del babbo Sabino che, sceso dall’auto che aveva seguito il carro funebre fino a lì, si accosta alla bara e la accarezza.

La accarezzano e la baciano tra lacrime di disperazione, anche i nonni paterni, arrivati dalla Puglia appena appresa la tragedia. La nonna prende in mano la foto di Giuseppe, ci parla e gli promette: "Faremo giustizia, faremo giustizia". Ad accogliere il feretro c’è anche il sindaco, Moira Canigola, visibilmente provata perché morire a 16 anni è comunque un’assurdità, troppo difficile da accettare. "Sono stata a trovare la famiglia, ieri, ed è stato qualcosa di straziante" si limita a dire. C’è anche il presidente della società di calcio Monte Urano Campiglione che porta la maglia gialla con il numero 9, l’ultima indossata da Giuseppe, che viene poggiata sulla bara.

Il fratello minore di Giuseppe, Michael, resta in silenzio accanto alla bara, il viso seminascosto da un cappuccio, si fa stritolare negli abbracci di parenti e amici che arrivano alla spicciolata. Tra i fiori che arrivano, c’è anche un mazzo inviato dalla ditta di termoidraulica di Fermo, dove Giuseppe stava facendo lo stage di alternanza scuola-lavoro: era a bordo di un furgone aziendale, l’altro giorno, e si trovava a tantissimi, troppi, chilometri lontano da casa, dalla scuola e dall’azienda, quando è accaduto l’incidente che lo ha portato alla morte.

E secondo i familiari, non avrebbe neanche dovuto esserci lui, in quel furgone. Ci è salito all’ultimo momento: "Era un altro ragazzo che doveva andare, ma all’ultimo momento non ha potuto. Non era il suo turno, ha voluto fare un piacere a un compagno. Per questo è partito Giuseppe", racconta la nonna Maria. Ci sono lacrime, in quella piccola chiesa, ma c’è anche la rabbia, palpabile di genitori che vogliono capire, che urlano la loro voglia di giustizia. "Ho perso un figlio – sono le parole laceranti della mamma – chi ha sbagliato deve pagare. Voglio solo sapere la verità. Non dico altro".

Arriva anche l’avvocato della famiglia, Arnaldo Salvatori che sta seguendo l'inchiesta per omicidio stradale. Sollecitato dai giornalisti, chiede tempo: "Non ho ricevuto nulla. Nulla anche dall’azienda. Stiamo facendo le nostre verifiche, la magistratura sta indagando. Vedremo quale sarà la qualificazione giuridica dei fatti di reato". Glissa davanti a chi gli chiede se una simile distanza dal posto di lavoro era prevista. "Datemi tempo di approfondire".

Arrivano i compagni di squadra, il parroco don Luigi, altri parenti, amici ma anche gente che semplicemente vuole testimoniare la propria vicinanza a una famiglia devastata. Una comunità intera che si stringe a questa famiglia arrivata in città circa 15 anni fa, che non vuole lasciarla sola. Domani, in occasione de funerali, a Monte Urano, sarà lutto cittadino. Alle esequie (ore 10, nella chiesa di San Michele) ha già assicurato la sua presenza anche il Prefetto di Fermo, Vincenza Filippi.