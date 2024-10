Giuseppe Tronelli campione italiano

Una grande passione per le auto si trasforma nella conquista del titolo di Campione italiano di corsa in salita nella categoria Gran turismo storiche. E’ la storia di Giuseppe Tronelli di Falerone, che in paese tutti conoscono con il nomignolo di Pino, che circa 18 anni fa aveva iniziato ad assecondare la sua passione per i motori e le competizioni gareggiando a bordo di una Renault Clio, poi il salto nella categoria Gran turismo storiche a bordo di una Lancia Fulvia coupé 1300 S del 1972 con cui nel giro di pochi anni è riuscito ad acquisire esperienza e confidenza con il suo mezzo arrivando a titolo italiano. Nel mese di luglio aveva partecipato alla corsa in salita Sarnano – Sassotetto conquistando il primo posto di categoria, nell’ultimo fine settimana si è imposto a Pesaro in occasione della ‘Coppa Faro’ comprendo il percorso di 4,3 chilometri nel tempo di 3’10’’ che gli sono valsi la seconda vittoria stagionale e il titolo italiano. "Il mondo di motori mi ha sempre appassionato – racconta Giuseppe Tronelli – con la Lancia Fulvia ho trovato la mia dimensione". a.c.